Serie A, prima giornata di campionato: programma e diretta tv (Di sabato 13 agosto 2022) Si riparte, finalmente. La Serie A manda in campo la prima giornata del campionato 2022/23. È una tornata che si svilupperà tra oggi (sabato), domenica e lunedì, giornata deputata al Ferragosto. Saranno i campioni d’Italia del Milan che giocheranno in casa, con il primo scudetto sul petto, contro l’Udinese. Ci attende un primo sabato davvero molto intenso con Sampdoria-Atalanta che giocheranno in contemporanea ai rossoneri. La sera, invece, spazio all’Inter che inizierà sul campo del Lecce ed il neopromosso Monza di Silvio Berlusconi che esordirà in casa contro il Torino. Domenica apertura condotta da Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna, mentre la sera saranno in campo Salernitana-Roma e Spezia-Empoli. Nella giornata di Ferragosto, invece, il Napoli sarà di scena a Verona contro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 agosto 2022) Si riparte, finalmente. LaA manda in campo ladel2022/23. È una tornata che si svilupperà tra oggi (sabato), domenica e lunedì,deputata al Ferragosto. Saranno i campioni d’Italia del Milan che giocheranno in casa, con il primo scudetto sul petto, contro l’Udinese. Ci attende un primo sabato davvero molto intenso con Sampdoria-Atalanta che giocheranno in contemporanea ai rossoneri. La sera, invece, spazio all’Inter che inizierà sul campo del Lecce ed il neopromosso Monza di Silvio Berlusconi che esordirà in casa contro il Torino. Domenica apertura condotta da Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna, mentre la sera saranno in campo Salernitana-Roma e Spezia-Empoli. Nelladi Ferragosto, invece, il Napoli sarà di scena a Verona contro ...

