Serie A, i rinforzi portano gol pesanti: Lukaku, Miranchuk e Lookman subito a segno (Di sabato 13 agosto 2022) I nuovi innesti arrivati sul calciomercato fanno subito la differenza in Italia. Negli anticipi della prima giornata di Serie A infatti sono stati i volti nuovi del campionato italiano a rendersi protagonisti delle prime partite della stagione 2022/23. A lasciare il segno al suo esordio assoluto nel calcio italiano è stato Ademola Lookman, il nuovo attaccante che l’Atalanta ha acquistato dal Red Bull Lipsia. Il nigeriano ha messo il sigillo finale sulla vittoria ottenuta dalla Dea in casa della Sampdoria: la rete dell’ex Leicester è arrivata dopo il 90, in pieno recupero, al termine di un bel contropiede finalizzato proprio dal classe ’97. Dopo aver segnato Lookman è andato ad esultare con Gasperini e la panchina nerazzurra. Timbrano anche Lukaku e ... Leggi su open.online (Di sabato 13 agosto 2022) I nuovi innesti arrivati sul calciomercato fannola differenza in Italia. Negli anticipi della prima giornata diA infatti sono stati i volti nuovi del campionato italiano a rendersi protagonisti delle prime partite della stagione 2022/23. A lasciare ilal suo esordio assoluto nel calcio italiano è stato Ademola, il nuovo attaccante che l’Atalanta ha acquistato dal Red Bull Lipsia. Il nigeriano ha messo il sigillo finale sulla vittoria ottenuta dalla Dea in casa della Sampdoria: la rete dell’ex Leicester è arrivata dopo il 90, in pieno recupero, al termine di un bel contropiede finalizzato proprio dal classe ’97. Dopo aver segnatoè andato ad esultare con Gasperini e la panchina nerazzurra. Timbrano anchee ...

AnsaBasilicata : Calcio: Serie D; Matera, la 'matricola' a caccia di rinforzi. Il presidente: cerchiamo punta, centrocampista e port… - Luxgraph : Hellas Verona, Cioffi: 'Tameze in difesa? Forse. Attendo rinforzi' - ilnapolionline : SERIE B FEMMINILE - Tre rinforzi ed un rinnovo nella Lazio Women - - Luxgraph : Bologna, Mihajlovic: 'Fiducia nella società, arriveranno rinforzi' - infoitsport : Serie A, -2 al via, il Napoli: sono rinforzi o è solo la fine di un ciclo? Un mercato ambiguo per Spalletti -