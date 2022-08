Serie A 2022-23 | guida galattica al nuovo campionato

(Di sabato 13 agosto 2022) Nel weekend più iconico dell’estate ecco stagliarsi la-23 che scatterà questa sera ripartendo dal duello tra Milan e Inter Benvenuta-23, non ti aspettavamo così presto ma anche sotto l’ombrellone di Ferragosto troveremo modo e tempo di assaporarti. A cominciare da stasera, quando saranno i campioni d’Italia in carica a battezzare il. Ed è proprio dal duello tra Milan e Inter che riavvolgiamo il nastro, con i ragazzi di Pioli freschi di Tricolore sul petto ma ancora alle spalle dei cugini nei pronostici della vigilia. Abbastanza inspiegabilmente, per altro, se consideriamo che anche nella preseason i rossoneri hanno viaggiato a mille e sul fronte mercato l’arrivo del talento De Ketelaere ha sostanzialmente coperto l’unico, reale buco ...

Nel weekend più iconico dell'estate ecco stagliarsi la- 23 che scatterà questa sera ripartendo dal duello tra Milan e Inter Benvenuta- 23, non ti aspettavamo così presto ma anche sotto l'ombrellone di Ferragosto troveremo modo ...Alla fine i gol furono 27, un bel bottino alla sua prima stagione in giallorosso (nessun inglese aveva mai fatto meglio inA), grazie al quale si è già guadagnato un posto nell'Inghilterra che ... Come vedere in TV e in streaming la Serie A 2022/2023 Non è una sfida di poco conto, quella che il Napoli lancia al campionato. Ma è una sfida dove nessuno pone dei limiti. Dunque le spalle larghe e la serenità di un guerriero ...Ieri la Cremonese ha annunciato che i lavori allo Zini saranno completati entro due settimane. Questo significa che Cremonese-Torino si giocherà a Cremona.