Serena Williams e la vita oltre la rete: l’addio della regina del tennis (Di sabato 13 agosto 2022) “Devo evolvermi, andare oltre il tennis”. Andare “oltre” è stato il segno distintivo di tutta la carriera di Serena Williams che dopo 27 anni sul campo ha annunciato il ritiro al termine dei prossimi US Open. A quasi 41 anni “The Queen” potrà tracciare un bilancio definitivo della sua storia tennistica. Fantasticare su un addio da vincente nel torneo “di casa” è qualcosa che ha immediatamente solleticato gli appassionati che si sono fiondati al botteghino: 13 mila biglietti venduti in una giornata, di cui 4.500 per la serata di apertura del 29 agosto. Segno tangibile che in tanti vorranno applaudire per l’ultima volta l’atleta e accogliere la donna, l’imprenditrice, la moglie e madre che rinuncia al tennis per “concentrarsi su cose più importanti”. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) “Devo evolvermi, andareil”. Andare “” è stato il segno distintivo di tutta la carriera diche dopo 27 anni sul campo ha annunciato il ritiro al termine dei prossimi US Open. A quasi 41 anni “The Queen” potrà tracciare un bilancio definitivosua storiatica. Fantasticare su un addio da vincente nel torneo “di casa” è qualcosa che ha immediatamente solleticato gli appassionati che si sono fiondati al botteghino: 13 mila biglietti venduti in una giornata, di cui 4.500 per la serata di apertura del 29 agosto. Segno tangibile che in tanti vorranno applaudire per l’ultima volta l’atleta e accogliere la donna, l’imprenditrice, la moglie e madre che rinuncia alper “concentrarsi su cose più importanti”. Il ...

MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: 'Serena ha già detto che non pensa a un addio struggente, niente di memorabile, eppure sono certo che lo sarà' (Leggi) ??d… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Serena ha già detto che non pensa a un addio struggente, niente di memorabile, eppure sono certo che lo sarà' (Leggi) ??d… - ilfattoblog : 'Serena ha già detto che non pensa a un addio struggente, niente di memorabile, eppure sono certo che lo sarà' (Leg… - TennisWorldit : Wta Cincinnati - Draw: Serena Williams, esordio bomba con Raducanu. Giorgi pesca male: Numero uno del seeding ovvia… - perelaa : RT @laregione: Serena Williams, il tennis corpo a corpo -