Se vuoi salvare il tuo rapporto di coppia non andare in vacanza (Di sabato 13 agosto 2022) È l’estate, probabilmente, la stagione più amata dalle persone, e il motivo è facilmente intuibile. È questo il momento in cui tutti si concedono una tregua, più o meno lunga, dal caos e dal disordine dei giorni proprio in concomitanza con le ferie. Lavoro, problemi e impegni passano in secondo piano quando ci prepariamo a organizzare quella vacanza che abbiamo atteso tutto l’anno, che ci pare ancora più bella quando scegliamo di condividerla con la nostra dolce metà. Ma quella che ha tutte le carte in regola per sembrare una fuga romantica o una luna di miele, potrebbe trasformarsi nell’esperienza sentimentale più disastrosa di una vita intera. Sì perché in vacanza, non solo le coppie litigano di più, ma rischiano anche di lasciarsi. A confermarlo è la scienza. Fuga romantica o incubo annunciato? Che sia per un breve weekend o per una ... Leggi su dilei (Di sabato 13 agosto 2022) È l’estate, probabilmente, la stagione più amata dalle persone, e il motivo è facilmente intuibile. È questo il momento in cui tutti si concedono una tregua, più o meno lunga, dal caos e dal disordine dei giorni proprio in concomitanza con le ferie. Lavoro, problemi e impegni passano in secondo piano quando ci prepariamo a organizzare quellache abbiamo atteso tutto l’anno, che ci pare ancora più bella quando scegliamo di condividerla con la nostra dolce metà. Ma quella che ha tutte le carte in regola per sembrare una fuga romantica o una luna di miele, potrebbe trasformarsi nell’esperienza sentimentale più disastrosa di una vita intera. Sì perché in, non solo le coppie litigano di più, ma rischiano anche di lasciarsi. A confermarlo è la scienza. Fuga romantica o incubo annunciato? Che sia per un breve weekend o per una ...

O0706mkd : RT @Alemikytotta: E dopo due anni di ... 'Non ti vaccini ti ammali e muori' Dopo due anni di ... 'Tripla mascherina per salvare il Natale'… - CiaoKarol : Orsu' dunque.... Maria è un’avvocata tanto potente da salvare tutti? San Pier Damiani dice alla Vergine: « Ti è st… - ArchiloeMario : RT @Alemikytotta: E dopo due anni di ... 'Non ti vaccini ti ammali e muori' Dopo due anni di ... 'Tripla mascherina per salvare il Natale'… - aldo73566073 : @Storace Azz una persona al di sopra delle parti ???????? quello del lodo schifanj una legge ad personam per salvare il… - Luke77hirevv : RT @Alemikytotta: E dopo due anni di ... 'Non ti vaccini ti ammali e muori' Dopo due anni di ... 'Tripla mascherina per salvare il Natale'… -