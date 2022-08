Scuole dell’infanzia bergamasche, dal Governo 2,7 milioni di euro per ambienti innovativi (Di sabato 13 agosto 2022) Per le Scuole dell’infanzia di Bergamo e provincia sono stati stanziati dal Governo contributi per 2 milioni e 700 mila euro. A beneficiarne 36 istituti (di cui 5 a Bergamo e 2 a Treviglio) che riceveranno 75 mila euro cadauno. “L’obiettivo – dichiarano i parlamentari bergamaschi della Lega Roberto Calderoli, Simona Pergreffi, Tony Iwobi, Daisy Pirovano, Daniele Belotti, Cristian Invernizzi, Rebecca Frassini e Alberto Ribolla – è innovare la didattica anche nella Scuola dell’infanzia, tramite la creazione di ambienti che consentano, già dalla fascia di età 3-6 anni, di migliorare l’apprendimento anche attraverso le tecnologie digitali”. Gli interventi riguardano l’allestimento e/o l’adeguamento di arredi (nella percentuale massima del 60%), ... Leggi su bergamonews (Di sabato 13 agosto 2022) Per ledi Bergamo e provincia sono stati stanziati dalcontributi per 2e 700 mila. A beneficiarne 36 istituti (di cui 5 a Bergamo e 2 a Treviglio) che riceveranno 75 milacadauno. “L’obiettivo – dichiarano i parlamentari bergamaschi della Lega Roberto Calderoli, Simona Pergreffi, Tony Iwobi, Daisy Pirovano, Daniele Belotti, Cristian Invernizzi, Rebecca Frassini e Alberto Ribolla – è innovare la didattica anche nella Scuola, tramite la creazione diche consentano, già dalla fascia di età 3-6 anni, di migliorare l’apprendimento anche attraverso le tecnologie digitali”. Gli interventi riguardano l’allestimento e/o l’adeguamento di arredi (nella percentuale massima del 60%), ...

