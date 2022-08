"Scocciatura": la frase beffarda di Piero Angela sulla morte, cosa significa (Di sabato 13 agosto 2022) Piero Angela è stato il più grande divulgatore scientifico che il nostro Paese abbia mai avuto. I modi gentili e una cultura senza fine. Lascia un vuoto incolmabile in tutto il Paese. E a commuovere milioni di italiani è stato anche l'annuncio che ha dato della sua scomparsa il figlio, Alberto: "Buon viaggio papà". Poche parole per accompagnare Piero Angela verso il suo nuovo cammino. Ma in questa giornata vengono alla mente le sue parole pronunciate nel corso di un'intervista al Corriere qualche anno fa. Parole che di fatto oggi suonano come beffarde. A ridosso del suo 90esimo compleanno, Piero Angela aveva detto: "Vivo la morte come una Scocciatura". Una risposta che spiega il modo di intendere la vita come una lunga scoperta da cui non ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022)è stato il più grande divulgatore scientifico che il nostro Paese abbia mai avuto. I modi gentili e una cultura senza fine. Lascia un vuoto incolmabile in tutto il Paese. E a commuovere milioni di italiani è stato anche l'annuncio che ha dato della sua scomparsa il figlio, Alberto: "Buon viaggio papà". Poche parole per accompagnareverso il suo nuovo cammino. Ma in questa giornata vengono alla mente le sue parole pronunciate nel corso di un'intervista al Corriere qualche anno fa. Parole che di fatto oggi suonano come beffarde. A ridosso del suo 90esimo compleanno,aveva detto: "Vivo lacome una". Una risposta che spiega il modo di intendere la vita come una lunga scoperta da cui non ...

