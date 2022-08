Sbriciolata di patate | leggera e buonissima | da ripete

Leggi su formatonews

(Di sabato 13 agosto 2022) Oggi vi vogliamo mostrare unaricetta che vi farà impazzire per la sua rapidità ma soprattutto per il suo gusto. Come sapete vi proponiamo molto spesso delle ricette buone e veloci che vi permettono di passare più tempo con la famiglia o magari sono anche un’idea per una cena tra amici o un aperitivo. Oggi il nostro ingrediente principale sono leche piacciono a tutti, grandi e piccini, quindi andiamo assolutamente sul sicuro e sul successo garantito, ma come possiamo realizzarle questa bontà? Ma non c’è solamente questo ingrediente, troviamo anche le zucchine e tutto quello che vi proponiamo è anche molto leggero, da non credere vero? Con i nostri ingredienti potete realizzare 8 porzioni che hanno circa 190 calorie. Ma vediamo che cosa ci serve: 100 gr di farina 30 gr di parmigiano ...