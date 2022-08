Sarri-Mourinho | scintille! Il botta e risposta infiamma il derby di Roma

(Di sabato 13 agosto 2022) Anche Lazio esono pronte a scendere in campo per l’esordio nel campionato di Serie A. Le dirigenze sono state protagoniste sul fronte calciomercato e le squadre sono nettamente superiori. Alla vigilia si è registrato untra Maurizioe Josè, le dichiarazioni sono arrivate in conferenza stampa. “Io devo fare un applauso alla società perché ha portato 5 giocatori di altissima qualità per soli 7 milioni, ma io non vendo né racconto storie. Dico la verità. E la verità è che non bisogna dire che siamo candidati allo scudetto. La Lazio ha speso 39 milioni: perché non si dice che sono candidati anche loro? Siamo migliorati, questo sì, rispetto allo scorso anno. Ma ricordo che siamo arrivati a 25 e 23 punti da Milan e Inter”, le parole di. Poi la ...

...le parole di, che ha ricordato come la Roma abbia speso solo 7 milioni sul mercato ('La Lazio ha speso 39 milioni, sono anche loro candidati allo Scudetto) è arrivata la replica di...Ha iniziatoin conferenza: "Per lo scudetto c'è anche la Lazio, che ha speso 39 milioni di euro". Pronta la risposta di: "Io ho fatto richieste in base alle esigenze della squadra, non ...Subito scintille tra Roma e Lazio alla vigilia del debutto in Serie A delle due squadre romane, rispettivamente con Salernitana e Bologna. José Mourinho in conferenza stampa aveva acceso la miccia par ...SERIE A - Il tecnico biancoceleste alla vigilia dello start della sua seconda annata in biancoceleste risponde per le rime a José Mourinho scaldando l'umore della capitale: "Se c’è una squadra che ha ...