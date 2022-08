Sampdoria-Atalanta | le probabili formazioni del match

(Di sabato 13 agosto 2022) Ci siamo. Oggi alle 18:30 parte ufficialmente il campionato di Serie A 2022/23. Le settimane ed i mesi dedicati al calciomercato non hanno fatto altro che fomentare i tifosi, che oggi ritroveranno i loro amati beniamini in campo. La partita d’apertura ovviamente sarà, in concomitanza della partita del Milan, attuale campione d’Italia. I blucerchiati scendono nuovamente in campo guidati dal maestro Giampaolo, pronti a confrontarsi con la dea del Gasp. Giampaolo ha rivoluzionato il centrocampo ligure, dando finalmente spazio a Vieira ed inserendo i nuovi acquisti Villar e Sabiri. In attacco spazio a Ciccio Caputo che vince il ballottaggio sia con Quagliarella che Gabbiadini. Per il Gasp non sarà invece una partita facile: orfano di Palomino risultato positivo ai test antidoping, il tecnico sceglie di arretrare De Roon in difesa. ...

