Salvini lancia la campagna della Lega: "Non c'è futuro senza 'Credo'" (Di sabato 13 agosto 2022) La Lega svela la parola chiave della propria campagna elettorale: "Credo". La parola "Credo" è apparsa in tutta Italia su manifesti senza altri riferimenti politici ma con i colori del logo elettorale (bianco, blu, giallo)...

