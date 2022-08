Salman Rushdie rischia la vista | l' agenzia di stampa iraniana | ' Che tiri le cuoia'

Erriders : Su Salman Rushdie è calata la mano armata di chi brucia i libri, censura e s’illude di mettere a tacere. Ignora da… - Tg3web : Salman Rushdie è stato accoltellato durante una conferenza negli Usa. Ricoverato in ospedale per le ferite riportat… - Agenzia_Ansa : FLASH | Salman Rushdie aggredito sul palco a New York #ANSA - XabierCollados : RT @El__Yayo: Roberto Saviano con Salman Rushdie. - gercci1 : RT @FLepore76: Sfuggito ieri a un giovane attentatore, che l’aveva colpito più volte al collo e all’addome, #SalmanRushdie rischia ora di p… -

Lo scrittorerischia di perdere un occhio a causa dell'aggressione a coltellate che ha subito ieri durante un evento pubblico nello Stato di New York . E per la quale è stato arrestato un 24enne del ...La scheda: chi è l'autore dei 'Versi satanici' Video :"è vivo" dice la governatrice New YorkLo scrittore accoltellato ad un festival letterario nello Stato di New York, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ora è attaccato ad un respiratore. Sono critiche le condizioni di Salman Ru ...Washington, 13 ago. (Adnkronos) - E' nato 24 anni in California, ma recentemente si è trasferito in New Jersey, Hadi Matar l'uomo di 24 anni che ieri ha pugnalato, ferendolo gravemente, lo scrittore..