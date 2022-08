Salman Rushdie perderà un occhio. Ha il fegato danneggiato e i nervi del braccio recisi (Di sabato 13 agosto 2022) Pugnalato almeno due volte mentre stava tenendo una lettura al Chautauqua County Education Center nello Stato di New York, Salman Rushdie, il famoso scrittore anglo indiano che, dal 1986 è braccato dalla fatwa lanciata contro di lui dal leader supremo iraniano, l’ayatollah Khomeini, è stato operato d’urgenza e dalla notte scorsa è attaccato ad un respiratore, non riesce a parlare e, secondo il suo agente, Andrew Wylie, potrebbe perdere un occhio. “Salman probabilmente perderà un occhio, i nervi del braccio sono stati recisi e il suo fegato è stato danneggiato – ha detto Wylie al New York Times. – Le notizie non sono buone”. Salman Rushdie, 75 anni, è stato colpito al ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 agosto 2022) Pugnalato almeno due volte mentre stava tenendo una lettura al Chautauqua County Education Center nello Stato di New York,, il famoso scrittore anglo indiano che, dal 1986 è braccato dalla fatwa lanciata contro di lui dal leader supremo iraniano, l’ayatollah Khomeini, è stato operato d’urgenza e dalla notte scorsa è attaccato ad un respiratore, non riesce a parlare e, secondo il suo agente, Andrew Wylie, potrebbe perdere un. “probabilmenteun, idelsono statie il suoè stato– ha detto Wylie al New York Times. – Le notizie non sono buone”., 75 anni, è stato colpito al ...

