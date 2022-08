Salman Rushdie, lo scrittore accoltellato a New York: rischia un occhio (Di sabato 13 agosto 2022) Da oltre 30 anni sotto la minaccia di morte dell’Iran e dell’estremismo islamico, lo scrittore Salman Rushdie rischia di perdere un occhio dopo essere stato accoltellato ad un festival letterario nello Stato di New York. L’autore dei ‘Versi satanici’ è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico dopo il trasporto in elicottero in ospedale e adesso è attaccato ad un respiratore, con gravi danni al braccio e al fegato. Per l’aggressione è stato arrestato un 24enne del New Jersey, Hadi Matar, ma non è ancora chiaro il motivo di un attacco così violento contro lo scrittore da anni nel mirino dei fondamentalisti e dell’ayatollah Khomeini che, l’anno dopo la pubblicazione del famoso libro considerato da una parte dell’islam ‘blasfemo’, offrì una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 agosto 2022) Da oltre 30 anni sotto la minaccia di morte dell’Iran e dell’estremismo islamico, lodi perdere undopo essere statoad un festival letterario nello Stato di New. L’autore dei ‘Versi satanici’ è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico dopo il trasporto in elicottero in ospedale e adesso è attaccato ad un respiratore, con gravi danni al braccio e al fegato. Per l’aggressione è stato arrestato un 24enne del New Jersey, Hadi Matar, ma non è ancora chiaro il motivo di un attacco così violento contro loda anni nel mirino dei fondamentalisti e dell’ayatollah Khomeini che, l’anno dopo la pubblicazione del famoso libro considerato da una parte dell’islam ‘blasfemo’, offrì una ...

