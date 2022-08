“Salman Rushdie è attaccato ad un respiratore, ha il fegato danneggiato e rischia di perdere un occhio”: come sta lo scrittore accoltellato nello Stato di New York (Di sabato 13 agosto 2022) È ricoverato in ospedale attaccato un respiratore Salman Rushdie, lo scrittore accoltellato nella giornata di venerdì 12 agosto mentre stava partecipando ad un festival letterario nello Stato di New York. Trasportato d’urgenza con l’elicottero, è in gravi condizioni: il suo agente, Andrew Wylie, ha fatto sapere al New York Times che non riesce a parlare e rischia di perdere un occhio. “Le notizie non sono buone. Salman probabilmente perderà un occhio, i nervi del braccio sono stati recisi e il suo fegato è Stato danneggiato“, ha detto Wylie. Il 75enne autore dei ‘Versi satanici‘ è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) È ricoverato in ospedaleun, lonella giornata di venerdì 12 agosto mentre stava partecipando ad un festival letterariodi New. Trasportato d’urgenza con l’elicottero, è in gravi condizioni: il suo agente, Andrew Wylie, ha fatto sapere al NewTimes che non riesce a parlare ediun. “Le notizie non sono buone.probabilmente perderà un, i nervi del braccio sono stati recisi e il suo“, ha detto Wylie. Il 75enne autore dei ‘Versi satanici‘ è ...

