Salman Rushdie accoltellato prima di una conferenza, individuato il presunto aggressore: si chiama Hadi Matar e ha 24 anni (Di sabato 13 agosto 2022) Si chiama Hadi Matar il presunto aggressore che ha accoltellato lo scrittore Salman Rushdie nella città di Chautauqua, nello stato di New York prima di una conferenza. L’uomo ha 24 anni ed è originario del New Jersey, secondo quanto riferito dalla polizia. Matar era in possesso di un pass che gli consentiva l’accesso agli spazi della Chautauqua Institution, dove è avvenuta l’aggressione. L’aggressore indossava una maschera nera, secondo quanto riferito da testimoni e, dopo essersi alzato dalla platea, si è avventato sullo scrittore. Il 24enne si trova sotto la custodia degli agenti dello Stato di New York e, al momento, non è stata formulata nessuna accusa nei suoi ... Leggi su open.online (Di sabato 13 agosto 2022) Siilche halo scrittorenella città di Chautauqua, nello stato di New Yorkdi una. L’uomo ha 24ed è originario del New Jersey, secondo quanto riferito dalla polizia.era in possesso di un pass che gli consentiva l’accesso agli spazi della Chautauqua Institution, dove è avvenuta l’aggressione. L’indossava una maschera nera, secondo quanto riferito da testimoni e, dopo essersi alzato dalla platea, si è avventato sullo scrittore. Il 24enne si trova sotto la custodia degli agenti dello Stato di New York e, al momento, non è stata formulata nessuna accusa nei suoi ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Salman Rushdie aggredito sul palco a New York #ANSA - Agenzia_Ansa : Salman Rushdie aggredito a New York, video sui social. Sono immagini di pochissimi secondi, persone accorrono sul p… - Tg3web : Salman Rushdie è stato accoltellato durante una conferenza negli Usa. Ricoverato in ospedale per le ferite riportat… - LAPECORANERA9 : RT @IlPrimatoN: La polizia di New York ha dichiarato che Salman Rushdie è stato ferito al collo da un'arma da taglio - pipcoman : RT @alaskaHQ: L’agente di Salman #Rushdie ha detto al Guardian che lo scrittore, accoltellato al collo, sta subendo un intervento chirurgic… -