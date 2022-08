Salman Rushdie accoltellato durante una conferenza a New York (Di sabato 13 agosto 2022) Lo scrittore Salman Rushdie, autore de “I versetti satanici”, è stato accoltellato durante una conferenza nello Stato di New York. Le sue condizioni sono ancora critiche. Il suo libro era stato giudicato blasfemo dalle autorità iraniane. L’ayatollah Khomeini aveva lanciato una fatwa contro di lui. La polizia ha già fermato l’aggressore. Salman Rushdie accoltellato Leggi su periodicodaily (Di sabato 13 agosto 2022) Lo scrittore, autore de “I versetti satanici”, è statounanello Stato di New. Le sue condizioni sono ancora critiche. Il suo libro era stato giudicato blasfemo dalle autorità iraniane. L’ayatollah Khomeini aveva lanciato una fatwa contro di lui. La polizia ha già fermato l’aggressore.

