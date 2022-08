Salernitana-Roma | Mourinho in conferenza stampa | orario | tv e streaming

(Di sabato 13 agosto 2022) Si apre la stagione dellaCampione della Conference League. Domenica è previsto l’esordio allo Stadio Arechi contro la. Alla vigilia, sabato 13 agosto alle 15:00, è in programma ladell’allenatore José. Ladel tecnico sarà visibile sui canali ufficiali del club giallorosso. Sportface.it comunque vi terrà compagnia con una diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale. Tanta curiosità sulla primadi, che potrebbe anche svelare qualche indicazione di formazione e fare il punto sul mercato in entrata e uscita. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

Ma ha il marchio di Mou questa". Scelga una sorpresa. " Farei un torto alla Lazio o ... Però non mi sta dispiacendo neanche la, nonostante qualche difficoltà iniziale: vediamo ...Si prosegue domani 14 agosto alle 18.30 con Fiorentina - Cremonese e Lazio - Bologna, mentre alle 20.45 giocherannoe Spezia - Empoli. Si chiude lunedì 15 agosto con Verona - ...Salernitana, dopo Dylan Bronn e Antonio Candreva, i granata stanno per mettere a segno il terzo acquisto in poche ore. La Salernitana ha messo la quarta. Il mercato in entrata dei granata ha accelerat ...Calciomercato Salernitana: non solo Candreva e Vilhena, i granata rivoluzionano il centrocampo acquistando Maggiore dallo Spezia per 4,5 milioni di euro. Sempre in entrata, società in trattativa con l ...