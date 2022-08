Salernitana, i convocati per la Roma: Nicola punta subito sui nuovi (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per il match in programma domani sera, ore 20:45, all’Arechi contro la Roma. Il tecnico della Salernitana ha deciso di convocare gli ultimi arrivati Bronn e Candreva, ufficializzati e presentati nella giornata di ieri. Questi i 25 calciatori scelti al termine della seduta di rifinitura di questa mattina per affrontare i giallorossi di Josè Mourinho: PORTIERI: Micai, Sepe, Sorrentino; DIFENSORI: Bronn, Fazio, Gyomber, Motoc, Pirola, Sambia, Veseli; CENTROCAMPISTI: Bradaric, Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Kechrida, Mazzocchi, Radovanovic, Vilhena; ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Kristoffersen, Ribery, Valencia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Davideha diramato la lista deiper il match in programma domani sera, ore 20:45, all’Arechi contro la. Il tecnico dellaha deciso di convocare gli ultimi arrivati Bronn e Candreva, ufficializzati e presentati nella giornata di ieri. Questi i 25 calciatori scelti al termine della seduta di rifinitura di questa mattina per affrontare i giallorossi di Josè Mourinho: PORTIERI: Micai, Sepe, Sorrentino; DIFENSORI: Bronn, Fazio, Gyomber, Motoc, Pirola, Sambia, Veseli; CENTROCAMPISTI: Bradaric, Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Kechrida, Mazzocchi, Radovanovic, Vilhena; ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Kristoffersen, Ribery, Valencia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

