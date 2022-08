"Sacrificio alla Madre Terra": e il 30enne finisce sepolto vivo (Di sabato 13 agosto 2022) Il 30enne boliviano ha raccontato di essere stato rinchiuso nella bara dopo essere svenuto al culmine di una serata. Ignoti gli autori del gesto Leggi su ilgiornale (Di sabato 13 agosto 2022) Ilboliviano ha raccontato di essere stato rinchiuso nella bara dopo essere svenuto al culmine di una serata. Ignoti gli autori del gesto

capitano_ri : Gino, tua mamma trascorse i restanti anni della sua vita tra le lacrime. Le tue spoglie giacciono in terra russa pr… - harrysdimples1x : MA IL BAR IN CUI STO NON HA L'ESTATHÈ ALLA PESCA, MA SOLO AL LIMONE IO DEVO FARE STO SACRIFICIO SI BERLO AIUTO - _112481632 : @juventusfc Depay mi ricorda proprio Tevez, magari non così forte come determinazione ma come fisicità, duttilità e… - angelocolacrai : AMARE DIO È OBBEDIRGLI Il Signore forse gradisce gli olocausti e i sacrifici come obbedire alla voce del Signore? E… - iosonoaltrove : @PaoloGentiloni @barbarab1974 Ma non vi vergognate? Grazie al sacrificio dei cittadini! Li avete ridotti alla fame… -