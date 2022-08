Rushdie e la lunga memoria degli estremisti

(Di sabato 13 agosto 2022) Salman, 75enne saggista indiano naturalizzato britannico, autore di opere di narrativa in gran parte ambientate nel subcontinente indiano, i cui scritti lo hanno obbligato ad una vita in parte blindata fin dalla fineanni '80, quando venne pubblicato il suo celebre romanzo The Satanic Verses (I Versi satanici), è stato attaccato ieri nel tardo pomeriggio mentre stava per iniziare una conferenza in un centro educativo a Chautauqua, vicino a Buffalo (New York). L'autore de I Versi satanici è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico dopo il trasporto in elicottero e adesso si trova in ospedale attaccato ad un respiratore, con gravi danni al braccio e al fegato, mentre è quasi certo che perderà un occhio. A tentare di ucciderlo con almeno 15 coltellate è stato il 24enne estremista sciita Hadi Matar, arrestato poco dopo ...

nenacriss : RT @RaiNews: Le condizioni di #SalmanRushdie sono gravi. Sottoposto ad una lunga operazione rischia di perdere un occhio e ha i nervi di un… - ginugiola : RT @RaiNews: Le condizioni di #SalmanRushdie sono gravi. Sottoposto ad una lunga operazione rischia di perdere un occhio e ha i nervi di un… - Elisheba : RT @RaiNews: Le condizioni di #SalmanRushdie sono gravi. Sottoposto ad una lunga operazione rischia di perdere un occhio e ha i nervi di un… - CPettiti : RT @RaiNews: Le condizioni di #SalmanRushdie sono gravi. Sottoposto ad una lunga operazione rischia di perdere un occhio e ha i nervi di un… - Marilenapas : RT @RaiNews: Le condizioni di #SalmanRushdie sono gravi. Sottoposto ad una lunga operazione rischia di perdere un occhio e ha i nervi di un… -

Panorama

Malgrado unamalattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei ... Elogi per l'attentato a Salman. Non c'è notizia della sua morte, ci auguriamo che tiri le ...'Oggi, la tragica realtà è che la portata dei bisogni in Afghanistan supera di granla ... Elogi per l'attentato a Salman. Non c'è notizia della sua morte, ci auguriamo che tiri le cuoia ... Rushdie e la lunga memoria degli estremisti Lo scrittore Salman Rushdie, 75 anni, è stato aggredito a Chautauqua, nello stato di New York, mentre stava tenendo una conferenza e l'uomo che lo ha assalito, un 24enne del New Jersey, è stato subito ...Nel 2010 Salman Rushdie fu invitato a Leiden, in Olanda, per tenere una conferenza nel ciclo “Praesidium Libertatis”, intitolato secondo il motto ...