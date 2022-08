Roma 2022, l’Italia parte benissimo agli Europei di nuoto (Di sabato 13 agosto 2022) l’Italia vola e non vuole in alcun modo fermarsi. Anzi, diciamolo meglio, l’Italia nuota ed è appunto inarrestabile. Sono cominciati da due giorni, oggi è il terzo, gli Europei di nuoto in quel di Roma e al Foro Italico l’inno di Mameli ha già risuonato più volte. Come era stato preannunciato da niente poco di meno che Federica Pellegrini, questa è forse una delle nazionali più forti della storia del Bel Paese e in acqua lo sta dimostrando fin dalle prime battute. Spettacolo tricolore a Roma 2022 La doppietta di Nicolò Martineghi e Federico Poggio – Foto Italia Team TwitterNon sempre i dati sono completamente esplicativi di una situazione, ma in questo caso possono esserlo eccome. l’Italia ha di fatto dato il via ad un dominio che spera di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 agosto 2022)vola e non vuole in alcun modo fermarsi. Anzi, diciamolo meglio,nuota ed è appunto inarrestabile. Sono cominciati da due giorni, oggi è il terzo, glidiin quel die al Foro Italico l’inno di Mameli ha già risuonato più volte. Come era stato preannunciato da niente poco di meno che Federica Pellegrini, questa è forse una delle nazionali più forti della storia del Bel Paese e in acqua lo sta dimostrando fin dalle prime battute. Spettacolo tricolore aLa doppietta di Nicolò Martineghi e Federico Poggio – Foto Italia Team TwitterNon sempre i dati sono completamente esplicativi di una situazione, ma in questo caso possono esserlo eccome.ha di fatto dato il via ad un dominio che spera di ...

