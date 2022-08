Rocca Priora. Anche per la Festa Patronale di San Rocco: 18^ Sagra della Bruschetta roccapriorese al Belvedere: dal 13 al 16 (Di sabato 13 agosto 2022) Cronache Cittadine Rocca Priora (Luciana Vinci) – Anche per la Festa del Patrono San Rocco sono molto attese le oltre 40 gustose “Bruschette”, L'articolo Cronache Cittadine. Leggi su cronachecittadine (Di sabato 13 agosto 2022) Cronache Cittadine(Luciana Vinci) –per ladel Patrono Sansono molto attese le oltre 40 gustose “Bruschette”, L'articolo Cronache Cittadine.

infoitinterno : Rocca Priora. Anche per la Festa Patronale di San Rocco: 18^ Sagra della Bruschetta roccapriorese al Belvedere: dal… - CorriereCitta : Rocca Priora, da oggi il via alla sagra della bruschetta: serate all’insegna del cibo e del divertimento - infoitinterno : Rocca Priora. Festività di Santa Maria Assunta in Cielo e del Patrono San Rocco fino al 16 Agosto - VAIstradeanas : 19:20 #SS16 Traffico da Marina Di Montemarciano a Rocca Priora/Innesto Ss76 Della Val D'esino.Velocità:5Km/h - massimocimini80 : Ad oggi ancora in attesa di un riscontro ufficiale dell’Amministrazione: la cosa strana è che è stata inviata a tut… -