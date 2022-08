Risultati classifica Serie A LIVE: il campionato parte da San Siro e Marassi (Di sabato 13 agosto 2022) Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della prima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla prima giornata di Serie A che si svolgerà tra sabato 13 e lunedì 15 agosto: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Prima giornata di campionato che riparte dall’ultimo duello Scudetto tra Milan e Inter con i rossoneri ad aprire le danze a San Siro, mentre i nerazzurri battezzeranno la nuova stagione nel ribollire del Via del Mare di Lecce. Sabato che porta in dote anche le turbolenze di Atalanta e Torino, nonché l’esordio assoluto in categoria del Monza. Domenica in campo la Viola e le romane, mentre a chiudere il turno saranno il Napoli a Verona ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022)A: tutti gli aggiornamenti della prima giornata di. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla prima giornata diA che si svolgerà tra sabato 13 e lunedì 15 agosto: i, lae i marcatori delle partite. Prima giornata diche ridall’ultimo duello Scudetto tra Milan e Inter con i rossoneri ad aprire le danze a San, mentre i nerazzurri battezzeranno la nuova stagione nel ribollire del Via del Mare di Lecce. Sabato che porta in dote anche le turbolenze di Atalanta e Torino, nonché l’esordio assoluto in categoria del Monza. Domenica in campo la Viola e le romane, mentre a chiudere il turno saranno il Napoli a Verona ...

