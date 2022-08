Rigore dubbio per il Milan, scoppia la polemica: arriva la sentenza di Marelli! (Di sabato 13 agosto 2022) Prima giornata del nuovo campionato di Serie A immediatamente avvelenata dalle polemiche arbitrali. Sta facendo discutere, e non poco, il Rigore concesso in Milan-Udinese per un presunto fallo di Soppy su Calabria sul risultato di 0-1 per i friulani. Milan-Udinese, contatto Soppy-Calabria Il contatto è subito parso dubbio e sui social sono montate le polemiche. Il giornalista Tancredi Palmeri aveva commentato in maniera piuttosto piccata su Twitter appena dopo l’episodio: “Rigore assurdo per il Milan. Bisogna dirlo anche se poi arrivano gli insulti dei Milanisti. E reso ancora più assurdo dalla settimana di chiacchiere dei designatori sul non dover più assegnare i rigorini per solo contatti”. Rigore assurdo per il ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 13 agosto 2022) Prima giornata del nuovo campionato di Serie A immediatamente avvelenata dalle polemiche arbitrali. Sta facendo discutere, e non poco, ilconcesso in-Udinese per un presunto fallo di Soppy su Calabria sul risultato di 0-1 per i friulani.-Udinese, contatto Soppy-Calabria Il contatto è subito parsoe sui social sono montate le polemiche. Il giornalista Tancredi Palmeri aveva commentato in maniera piuttosto piccata su Twitter appena dopo l’episodio: “assurdo per il. Bisogna dirlo anche se poino gli insulti deiisti. E reso ancora più assurdo dalla settimana di chiacchiere dei designatori sul non dover più assegnare i rigorini per solo contatti”.assurdo per il ...

