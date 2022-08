Ricordate l' ex moglie di Silvio Berlusconi? Ecco com' è diventata oggi Veronica Lario

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 13 agosto 2022)torna a mostrarsi in pubblico su Instagram. Lo scatto, in compagnia del nipotino nato da poco, ci mette poco a infiammare il web.sale agli onori della cronaca moderna soprattutto per via della sua relazione con. I due si sono lasciati da tempo, e durante questo lungo periodo lanon è mai apparsa in pubblico. Di lei non si parla più molto anche per questo. I riflettori erano ancora puntati sulla coppia quando si cominciò a parlare del mantenimento dovuto daalla sua ex. I giornali ne parlarono perché la cifra era davvero era davvero stellare e divenne poi anche di pubblico dominio. A conquistare i favori dei giornali è stato, negli ultimi tempi, soprattutto l’ex ...