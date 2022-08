Renato Brunetta non correrà alle elezioni: «Mi occuperò di Venezia e della mia famiglia» (Di sabato 13 agosto 2022) Il ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta non ha intenzione di candidarsi alle prossime elezioni. Lo fa sapere lui stesso in un comunicato in cui ringrazia il governo Draghi e dice che si occuperà «di più di Venezia, la mia città, e della mia famiglia: i grandi amori della mia vita». Brunetta aveva lasciato Forza Italia in polemica con le scelte sul governo e accusando il partito di Berlusconi di aver rinnegato sé stesso. Poi era stato insultato da Marta Fascina, attuale compagna dell’ex premier. Oggi annuncia che resterà «dove sono, non vado da nessuna parte. Rimarrò fino alla fine a onorare con orgoglio il mio impegno da ministro del governo Draghi, nel perimetro degli affari correnti, come richiesto dal ... Leggi su open.online (Di sabato 13 agosto 2022) Il ministroFunzione Pubblicanon ha intenzione di candidarsiprossime. Lo fa sapere lui stesso in un comunicato in cui ringrazia il governo Draghi e dice che si occuperà «di più di, la mia città, emia: i grandi amorimia vita».aveva lasciato Forza Italia in polemica con le scelte sul governo e accusando il partito di Berlusconi di aver rinnegato sé stesso. Poi era stato insultato da Marta Fascina, attuale compagna dell’ex premier. Oggi annuncia che resterà «dove sono, non vado da nessuna parte. Rimarrò fino alla fine a onorare con orgoglio il mio impegno da ministro del governo Draghi, nel perimetro degli affari correnti, come richiesto dal ...

