Regionali Sicilia | Armao candidato Terzo Polo

(Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Sarà Gaetano, attuale vicepresidente della Regionena e assessore all’Economia, ilpresidente delper le prossime elezionine. Lo annunciano in una nota congiunta Azione e Italia Viva. “Siamo molto grati a Gaetano di aver accettato la candidatura – prosegue la nota dei due partiti -. La sua è una figura di alto profilo e rappresenta un’offerta di competenza e concretezza per ini mentre sia il centrodestra e il centrosinistra sono alle prese con teatrini, divisioni e veti incrociati. Lae i suoi cittadini meritano molto di più”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il primo, in ordine temporale, è stato Cateno De Luca, esponente di Sicilia Vera. Il centrosinistra ha scelto Caterina Chinnici, a seguito delle primarie, anche se l'intesa fra Pd e M5s continua a ...