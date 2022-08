Regionali, Schifani candidato del centrodestra in Sicilia (Di sabato 13 agosto 2022) PALERMO (ITALPRESS) – Renato Schifani sarà il candidato presidente del centrodestra unito alle Regionali Siciliane.Lo ha annunciato all'Italpress Gianfranco Miccichè. “Abbiamo avuto questa mattina una riunione all'interno di Forza Italia, accettiamo volentieri la candidatura di Renato Schifani – ha detto il presidente dell'Ars e coordinatore del partito azzurro in Sicilia -. Anche la Lega ha accettato”.“Habemus papam”. Così, all'Italpress, il senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, commenta la fumata bianca nel centrodestra Siciliano. “Alla fine il nome di Schifani, proposto nella rosa dei nomi di Berlusconi, è stato accettato anche da Miccichè – ha aggiunto La Russa -. Habemus papam! Schifani ... Leggi su iltempo (Di sabato 13 agosto 2022) PALERMO (ITALPRESS) – Renatosarà ilpresidente delunito allene.Lo ha annunciato all'Italpress Gianfranco Miccichè. “Abbiamo avuto questa mattina una riunione all'interno di Forza Italia, accettiamo volentieri la candidatura di Renato– ha detto il presidente dell'Ars e coordinatore del partito azzurro in-. Anche la Lega ha accettato”.“Habemus papam”. Così, all'Italpress, il senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, commenta la fumata bianca nelno. “Alla fine il nome di, proposto nella rosa dei nomi di Berlusconi, è stato accettato anche da Miccichè – ha aggiunto La Russa -. Habemus papam!...

Tele_Nicosia : Regionali, Schifani candidato del centrodestra in Sicilia - IlModeratoreWeb : Regionali, Schifani candidato del centrodestra in Sicilia - - Simo07827689 : RT @kiara86769608: Regionali Sicilia, La Russa: “Da Forza Italia 3 nomi, Meloni ha scelto Schifani come candidato governatore”. M5s: “È imp… - nestquotidiano : Regionali, Schifani candidato del centrodestra in Sicilia - ZerounoTv : Regionali, Schifani candidato del centrodestra in Sicilia -