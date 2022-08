gippu1 : #Casemiro ha vinto 10 delle 11 finali internazionali giocate con il Real Madrid. Nell'unica che ha perso (la Superc… - CB_Ignoranza : Il Real Madrid vince la Supercoppa Europea e Ancelotti diventa l'allenatore ad aver vinto più volte questa competiz… - OptaPaolo : 4 - Carlo #Ancelotti è diventato l'allenatore che ha vinto più volte la Supercoppa Europea (due con il Milan e due… - pazzamentejuve : ??Ancelotti: 'Dopo il Real Madrid smetto, è l'ultima tappa della mia carriera.' e lo farai dopo aver vinto TUTTO. Leggenda?? - sportli26181512 : Real Madrid, Ancelotti: 'Courtois? Al momento alleno il miglior portiere al mondo': Carlo Ancelotti, tecnico del Re… -

Vigilia di campionato per ildi Carlo Ancelotti che domani debutterà nella Liga 2022 - 23 da campione in carica contro l'Almeria. Il tecnico dei Blancos ha parlato in generale del momento della squadra che arriva ...'Le favorite per lo scudetto sono sempre le solite tre, ovvero Inter, Milan e Juve, ma la Roma c'è. Io Dopo ilsmetto'. Parola di Carlo Ancelotti, dalle colonne de 'Il Messaggero'. 'Il tempo ha cambiato alcune dinamiche. Fino a qualche anno fa le priorità erano tecnico - tattiche. Ora sono ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti si è detto sorpreso per l'assenza di Toni Kroos dalla lista dei selezionati per il Pallone ...