Raspadori Napoli, Carnevali gela gli azzurri: le sue parole (Di sabato 13 agosto 2022) La trattativa che porta a Giacomo Raspadori tiene l'ambiente Napoli con il fiato sospeso. L'attaccante italiano è la prima scelta di Luciano Spalletti per sopperire all'addio di Dries Mertens, ma l'affare sembra molto complicato. Negli ultimi giorni si è parlato di passi avanti concreti e decisi tra Napoli e Sassuolo per la buona riuscita della trattativa. Lo stesso calciatore sembra pronto al salto di qualità e disposto a chiedere la cessione al club romagnolo. Le cifre sono ormai note: circa 30 milioni di parte fissa e 5 di bonus, ma si sta ancora trattando e i tempi possono allungarsi. Raspadori Napoli (Getty Images)Raspadori al Napoli? Carnevali gela gli azzurri Giovanni Carnevali, ...

