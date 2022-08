Rashford il sogno per l’attacco della Juventus | la risposta dello United

(Di sabato 13 agosto 2022) Lasogna di mettere a segno un colpo importante per il proprio attacco ma arriva il muro da partesocietà L’esordio in campionato per lasi avvicina,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

sportli26181512 : 'Il Psg non molla Leão: è il sogno di #Galtier': Secondo RMC Sport, nonostante la trattativa riguardante Rashford,… -

Sport Mediaset

...arriva così il momento di CR7 (dentro per Fred al 53') ma le palle buone capitano a, che ... Il Leicester pareggia Prima partita in Premier League dainvece per Erling Haaland. Il nuovo ...Dalla fantasia CR7 alDybala La fantasia di vedere Cristiano Ronaldo in giallorosso col ... Altro nome accostato alla Roma è quello di('97). L'attaccante inglese del Manchester United è ... PSG, IL SOGNO E' LEAO - Sportmediaset La Juventus sogna di mettere a segno il colpo Rashford per il proprio attacco: arriva la risposta del Manchester United ...Anche se il Paris Saint-Germain ha iniziato i contatti con Marcus Rashford, il grande sogno di Luis Campos per l'attacco di Christophe Galtier si chiama Rafael Leao, giocatore che tra ...