Rabiot | la frecciata dei tabloid britannici sul mercato del Man United

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 agosto 2022) I, che di solito non sono noti per i loro toni posati e poco sensazionalisti, si avventano contro il possibile arrivo dial Manchester. Di seguito le parole di Paul Merson, ex bandiera dell’Arsenal al Manchester Evening Standard. «Quelli sono giocatori che si possono trovare da Primark e i Red Devils devono puntare più in alto. Se continuerà a mettere sotto contratto giocatori di questo genere, senza dimenticare il fatto che non si è qualificato per la prossima Champions League, il Manchesterperderà il suo status di big internazionale. I Red Devils devono andare a comprare i giocatori di lusso da Harrods, non a buonda Primark». L'articolo proviene da Calcio News 24.