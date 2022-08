Rabiot allo United avvicina Paredes alla Juve: tutto sugli ultimi contatti (Di sabato 13 agosto 2022) Il Manchester United è andato a picco contro il Brentford. Non sarà per questo che i Red Devils proveranno a stringere per Adrien... Leggi su calciomercato (Di sabato 13 agosto 2022) Il Manchesterè andato a picco contro il Brentford. Non sarà per questo che i Red Devils proveranno a stringere per Adrien...

romeoagresti : Allo stato attuale delle cose, non risultano accordi tra #Juve e #MUFC per #Rabiot: i club stanno parlando, così co… - Gazzetta_it : Scatto per Depay, Kostic in arrivo. E Rabiot allo United apre spazi per Frattesi #Juve #calciomercato - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: #Rabiot allo #United avvicina #Paredes alla #Juve: tutto sugli ultimi contatti - hbk_89 : RT @cmdotcom: #Rabiot allo #United avvicina #Paredes alla #Juve: tutto sugli ultimi contatti - sportli26181512 : Rabiot allo United avvicina Paredes alla Juve: tutto sugli ultimi contatti: Il Manchester United è andato a picco c… -