Quella volta che Piero Angela sfidò l’omeopatia | venne querelato e vinse

Leggi su open.online

(Di sabato 13 agosto 2022) Era l’11 luglio del 2000 quando su Superquark andò in onda un servizio che trattava di medicina omeopatica. Nel reportage, lungo una quindicina di minuti, si affermava: «non e’ una cosa seria. Il rischio di curarsi con tale medicina non convenzionale è molto grande per i pazienti che hanno malattie gravi e soprattutto progressive». A Ciro d’Arpa, medico e presidente della Società Italiana di Medicina Omeopatica (Simo), il servizio non andò giù, e decise di querelare, morto oggi, 13 agosto, all’età di 93 anni. A vincere la causa fu il conduttore, che si è sempre detto contrario al. Il processo e la sentenza Secondo D’Arpa, il divulgatore più noto della televisione italiana aveva usato toni allarmistici riguardo. Questa – sosteneva d’Arpa – veniva ...