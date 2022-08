Quando Piero Angela spiegava la politica, la società e le tasse con il latte di mucca – Il video (Di sabato 13 agosto 2022) In questi giorni di intensa campagna elettorale si sta parlando moltissimo di tasse, riforme, promesse e in generale di come dovrebbero essere spesi i soldi dello Stato. Può capitare di perdersi in mezzo ai discorsi della politica e dimenticarsi che i fondi sono limitati e che sono alcuni di questi interventi potranno essere portati a termine. Piero Angela, nel 2012 aveva trovato un modo semplice e un po’ particolare di spiegarlo: il latte di mucca. Per presentare un servizio sulla produttività della società, il conduttore e divulgatore, morto oggi, riempiva dei bicchieri con scritti i nomi dei «settori cruciali della vita del Paese»: «scuola, sanità, casa, pensioni…». I bicchieri si riempiono, e il secchio mano mano si svuota., lasciando meno latte ... Leggi su open.online (Di sabato 13 agosto 2022) In questi giorni di intensa campagna elettorale si sta parlando moltissimo di, riforme, promesse e in generale di come dovrebbero essere spesi i soldi dello Stato. Può capitare di perdersi in mezzo ai discorsi dellae dimenticarsi che i fondi sono limitati e che sono alcuni di questi interventi potranno essere portati a termine., nel 2012 aveva trovato un modo semplice e un po’ particolare di spiegarlo: ildi. Per presentare un servizio sulla produttività della, il conduttore e divulgatore, morto oggi, riempiva dei bicchieri con scritti i nomi dei «settori cruciali della vita del Paese»: «scuola, sanità, casa, pensioni…». I bicchieri si riempiono, e il secchio mano mano si svuota., lasciando meno...

