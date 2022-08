Quando Piero Angela ha dato una lezione a tutti gli omofobi | VIDEO (Di sabato 13 agosto 2022) Era una mente fine, empatica e sensibile quella di Piero Angela. Sì, perché oggi non diciamo addio solo a un divulgatore che ha fatto la storia del giornalismo scientifico italiano, ma anche a un educatore, a un uomo che spesso e volentieri si è fatto esempio di tolleranza e di comprensione, nonché alfiere delle minoranze e dell’accettazione delle diversità che, come sapeva bene, sono la vera benedizione della natura umana, non il suo abominio. “Oggi finalmente le coppie omosessuali hanno potuto trovare una liberazione da una repressione terribile.” – Piero Angela a #CTCF con @fabfazio su @Raitre pic.twitter.com/l3g8WJFlCL — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 24, 2021 Le parole di Piero Angela sull’omosessualità: “Coppie omosessuali fanno esattamente lo stesso percorso di ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Era una mente fine, empatica e sensibile quella di. Sì, perché oggi non diciamo addio solo a un divulgatore che ha fatto la storia del giornalismo scientifico italiano, ma anche a un educatore, a un uomo che spesso e volentieri si è fatto esempio di tolleranza e di comprensione, nonché alfiere delle minoranze e dell’accettazione delle diversità che, come sapeva bene, sono la vera benedizione della natura umana, non il suo abominio. “Oggi finalmente le coppie omosessuali hanno potuto trovare una liberazione da una repressione terribile.” –a #CTCF con @fabfazio su @Raitre pic.twitter.com/l3g8WJFlCL — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 24, 2021 Le parole disull’omosessualità: “Coppie omosessuali fanno esattamente lo stesso percorso di ...

