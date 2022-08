Quali sono le spiagge preferite dai Vip italiani? Ecco le più famose (Di sabato 13 agosto 2022) Tra attività e giochi da fare in spiaggia se ne aggiunge un altro, il VIP watching. Per praticarlo alla perfezione bisogna recarsi nelle spiagge in cui si è sicuri di trovare una celebrità. Ecco Quali sono i vip che hanno deciso di trascorrere le proprie vacanze nelle spiagge italiane più belle. Dalla Versilia alla Sicilia passando per il Golfo di Napoli, l'Italia mette davanti all'imbarazzo della scelta chiunque debba decidere dove prenotare le proprie vacanze o dove andare in spiaggia. Da Nord a Sud, non mancano calette riservate, isole meravigliose e spiagge esclusive in cui trascorrere tutta la giornata e le notti d'estate. Se alcune delle mete preferite dai vip sono ben note e oramai inflazionate, come nel caso di Forte dei Marmi, seguire i ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 13 agosto 2022) Tra attività e giochi da fare in spiaggia se ne aggiunge un altro, il VIP watching. Per praticarlo alla perfezione bisogna recarsi nellein cui si è sicuri di trovare una celebrità.i vip che hanno deciso di trascorrere le proprie vacanze nelleitaliane più belle. Dalla Versilia alla Sicilia passando per il Golfo di Napoli, l'Italia mette davanti all'imbarazzo della scelta chiunque debba decidere dove prenotare le proprie vacanze o dove andare in spiaggia. Da Nord a Sud, non mancano calette riservate, isole meravigliose eesclusive in cui trascorrere tutta la giornata e le notti d'estate. Se alcune delle metedai vipben note e oramai inflazionate, come nel caso di Forte dei Marmi, seguire i ...

