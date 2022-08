AndreaVenanzoni : Visto che a sinistra paventano l’autoritarismo se dovesse vincere la parte avversa mi sembra giusto riesumare il ca… - Giorgiolaporta : Non mi meraviglierei se qualcuno tirasse fuori un editoriale con ombre del #Cremlino e zampino di #Putin dietro il… - Mariano29315887 : RT @Azzurraurra: Palermo, entro al bar. Un anziano fuori, aspetta. Aspetta e non chiede. Mi rivolgo alla cassiera: 'Che fa quel signore?' '… - legalizzas : RT @Casadileo1: @juza____ @_nevertogether_ @age_of_VIRGO @draking989 @Piu_Europa @riccardomagi Il ragionamento non è così sbagliato, sa? Il… - Casadileo1 : @juza____ @_nevertogether_ @age_of_VIRGO @draking989 @Piu_Europa @riccardomagi Il ragionamento non è così sbagliato… -

Il Foglio

'Non permetterò, fino a quando sarò assessore, chepossa correre, anche solo il rischio, di morire come Elena Aubry, la 25enne deceduta in un ...meteorologici molto violenti come abbiamo...I dottori se ne sarebbero accorti, c redo cheabbia voluto vendicarsi di un vecchio sgarro ... e in parte pubblicate anche sul sito La voce di New York, alcuni testimoni dicono di aver... Qualcuno ha visto Kamala Harris Storia della vicepresidente che non piace a nessuno Il padre di Picelli: «Mio figlio non assumeva droghe. Aspettiamo l’autopsia ma l’unica ipotesi è che gliel’abbiano iniettata». Il padre di Nogaris: «Credo che qualcuno si sia vendicato di un vecchio s ...Andrea Grassi, 33 anni, ricoverato in reparto al San Camillo. Non parla con i medici e i carabinieri. Due complici che erano con lui scarcerati dal gip: «Eravamo lì per caso». Denunciato un altro uomo ...