Qantas lancia il volo diretto dall’Australia all’Italia

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 13 agosto 2022) L’Italia non è mai stata così vicina all’Australia. Grazie aldi Qantas tra Roma e Perth, nel Western Australia. Phillipa Harrison, Managing Director di Tourism Australia, ha commentato che il nuovoè un passo importante per accogliere nuovamente in Australia i visitatori provenienti de dall’Europa continentale. “Siamo entusiasti di questotra l’Australia e l’Europa continentale che, siamo sicuri, stimolerà ulteriormente l’interesse dei turisti italiani nei confronti dell’Australia”, ha dichiarato Phillipa Harrison. “L’Australia è da sempre una destinazione molto ambita e sognata dai viaggiatori italiani e non vediamo l’ora di accogliere i turisti dal Bel Paese per scoprire i nostri meravigliosi paesaggi e le infinite bellezze naturali ...