Purple Hearts: Sofia Carson e la regista rispondono alle critiche sugli aspetti politici (Di sabato 13 agosto 2022) L'attrice Sofia Carson e la regista del film Purple Hearts hanno risposto alle critiche rivolte al film a causa degli elementi politici. Purple Hearts ha conquistato gli spettatori di Netflix, dove ha superato quota 100 milioni di ore viste, ma ha ricevuto anche delle critiche a cui ora Sofia Carson e la regista Elizabeth Allen Rosenbaum ha risposto. Nel lungometraggio ci sono ad esempio dei momenti in cui non mancano frasi razziste e misogine, mostrando la reazione della giovane Cassie a queste frasi e atteggiamenti conservatori. Elizabeth Allen Rosenbaum ha commentato le reazioni a Purple

