Premier League | poker City e Arsenal | Guardiola e Arteta a punteggio pieno

GiovaAlbanese : L'arrivo del professionismo nel #calciofemminile in Italia impatta anche sul #calciomercato. La #JuventusWomen ha r… - B24PT : Martinelli abre a contagem da Premier League ?? - EricNjiiru : Premier League Fanzone - CalcioPillole : #PremierLeague, poker Guardiola. L'Arsenal travolge il Leicester - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: City, che show: ne fa 4 al Bournemouth. Jesus lancia l'Arsenal, Gerrard si prende la sfida con Lampard -

Sky Sport

MANCHESTER (Inghilterra) - Spettacolo e gol d'autore nella 2ª giornata di. Il Manchester City di Pep Guardiola supera 4 - 0 il neo promosso Bournemouth e si porta in testa alla classifica a punteggio pieno: i gol dei Citizens portano la firma di Ilkay ...... dovrà fronteggiare un 5 - 3 - 2 molto difensivo di quella che è forse una delle poche squadre che inspecula sull'avversario cercando sempre di portare a casa almeno il pareggio e non ... La Premier compie 30 anni, è sempre bellissima. Oggi al via la 2^ giornata: il programma PREMIER LEAGUE - Secondo successo per la squadra di Guardiola che alla prima in casa all'Etihad schianta il Bournemouth, surclassato dal gioco dei Citizens. Haaland non segna ma si inventa l'assist ...Manchester City - Bournemouth 4-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della seconda giornata di Premier League 2022/23.