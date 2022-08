Premier League 2022/2023, disastro Manchester United: sconfitta con poker Brentford (Di sabato 13 agosto 2022) Il Manchester United di Cristiano Ronaldo ha ceduto il passo al Brentford, clamorosamente, attraverso il risultato di 4-0. Seconda giornata di Premier League da incubo per i Red Devils di Ten Hag, assolutamente mai in partita contro una squadra poco quotata alla vigilia; poker di reti di un Brentford eccezionale tra le mura amiche del Community Stadium, con gol di Da Silva, Jensen, Mee e Mbeumo a definire le sorti dell’incontro già al 35? del primo tempo. United assolutamente passivo, sia in fase difensiva che offensiva, nel corso dei 90? di gioco; non solo una pochezza inattesa in spinta, seppur la squadra schierata dall’ex tecnico dell’Ajax fosse molto offensiva, ma anche delle disattenzioni inspiegabili dei difensori titolari. In particolare, il ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Ildi Cristiano Ronaldo ha ceduto il passo al, clamorosamente, attraverso il risultato di 4-0. Seconda giornata dida incubo per i Red Devils di Ten Hag, assolutamente mai in partita contro una squadra poco quotata alla vigilia;di reti di uneccezionale tra le mura amiche del Community Stadium, con gol di Da Silva, Jensen, Mee e Mbeumo a definire le sorti dell’incontro già al 35? del primo tempo.assolutamente passivo, sia in fase difensiva che offensiva, nel corso dei 90? di gioco; non solo una pochezza inattesa in spinta, seppur la squadra schierata dall’ex tecnico dell’Ajax fosse molto offensiva, ma anche delle disattenzioni inspiegabili dei difensori titolari. In particolare, il ...

