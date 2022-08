Premier, Gerrard batte Lampard. LIVE: dilaga il City, Arsenal avanti con doppio Gabriel Jesus (Di sabato 13 agosto 2022) La prima partita di questo sabato di Premier regalava una sfida che suscitava dolci ricordi ai fan di Chelsea e LIVErpool: l'Aston Villa... Leggi su calciomercato (Di sabato 13 agosto 2022) La prima partita di questo sabato diregalava una sfida che suscitava dolci ricordi ai fan di Chelsea erpool: l'Aston Villa...

Luxgraph : Premier League, l'Aston Villa di Gerrard batte l'Everton di Lampard 2-1 - sportli26181512 : #PremierLeague, Gerrard batte Lampard: #AstonVilla-#Everton finisce 2-1: Al via la 2ª giornata di campionato ingles… - sportli26181512 : Premier League, LIVE alle 13.30 Aston Villa-Everton: Gerrard sfida Lampard. Alle 16 il City ospita il Bournemouth:… - lacittanews : BOURNEMOUTH (Inghilterra) - Dopo l'esordio positivo in Premier League, con la vittoria per 2-0 in casa sull'Aston V… -