Prelevate i soldi in questo giorno? Attenzione: cosa si rischia al bancomat (Di sabato 13 agosto 2022) Novità in arrivo per i bancomat e quindi per chi preleva. Ormai gli istituti vanno sempre più nella direzione di eliminare gli sportelli Atm, innanzitutto per la poca convenienza nel mantenere aperto il circuito, dato che ormai tutto si sta spostando online, con una vasta gamma di operazioni a portata di mano. Al termine dell'estate la prima novità che non piacerà agli utenti potrebbe essere l'aumento del costo delle commissioni. Inoltre il numero degli sportelli adibiti al prelievo bancomat è destinato a diminuire ulteriormente. Anche qui c'è un discorso di costi da considerare: gli istituti stanno privilegiando sempre di più la via del web, tagliando di conseguenza le spese destinate agli sportelli. Stando a quanto riporta InvestireOggi, non tutti sanno che c'è un giorno della settimana in cui non conviene particolarmente ...

