Porsche one off verde per il 50° anniversario a Taiwan

Si tratta di una- off (esemplare unico) su base 911 GTS . A TAIWAN DAL 1972è sbarcata a Taiwan nel 1972 grazie all'intuizione della famiglia Tang. Il primo modello ad arrivare in questo ...... e ha presentato per questa ricorrenza una vettura unica e speciale , una- off su base 911 GTS ... quella presente sulla prima auto venduta a Taiwan da, una 911 del 1972. La 911 Carrera GTS ...La Porsche one off verde è una 911 Carrera GTS che celebra i 50 anni dal debutto delle auto tedesche sull'isola asiatica.Taiwan è uno dei primi mercati asiatici in cui Porsche è entrata. Per celebrare i 50 anni di presenza in questo Paese, la casa automobilistica tedesca ha organizzato una serie di festeggiamenti e ha d ...