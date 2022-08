Pomezia, gli tagliano la gomma dell’auto per distrarlo: lui cambia la ruota, i ladri gli rubano il borsello (Di sabato 13 agosto 2022) Hanno atteso che entrasse nel negozio di bricolage per tagliargli la gomma dell’auto. Poi lo hanno aspettato per poterlo derubare. L’ingegnoso “trucco” è avvenuto a Pomezia nel primo pomeriggio di lunedì 8 agosto. Verso le 16:15 la vittima designata, un 47enne del posto, aveva parcheggiato la sua auto, una Ford Fiesta, a pochi passi dall’entrata di Bricofer, in via dei Castelli Romani. Il taglio della ruota Mentre l’uomo era dentro per le sue spese, ignoti si sono avvicinati alla vettura e hanno bucato, presumibilmente con un taglierino, la ruota anteriore sinistra. Uno squarcio tale che, non appena l’auto si fosse messa in moto, la gomma sarebbe rimasta a terra, obbligando il 47enne a sostituirla. “Quando sono salito sull’auto ho ingranato la retromarcia – racconta l’uomo – per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 agosto 2022) Hanno atteso che entrasse nel negozio di bricolage per tagliargli la. Poi lo hanno aspettato per poterlo derubare. L’ingegnoso “trucco” è avvenuto anel primo pomeriggio di lunedì 8 agosto. Verso le 16:15 la vittima designata, un 47enne del posto, aveva parcheggiato la sua auto, una Ford Fiesta, a pochi passi dall’entrata di Bricofer, in via dei Castelli Romani. Il taglio dellaMentre l’uomo era dentro per le sue spese, ignoti si sono avvicinati alla vettura e hanno bucato, presumibilmente con un taglierino, laanteriore sinistra. Uno squarcio tale che, non appena l’auto si fosse messa in moto, lasarebbe rimasta a terra, obbligando il 47enne a sostituirla. “Quando sono salito sull’auto ho ingranato la retromarcia – racconta l’uomo – per ...

