Politiche, siglato accordo tra Mastella e la Dc di Sandri

Tempo di lettura: 2 minutiSiglata l'intesa tra Clemente Mastella e la Democrazia Cristiana per le prossime Politiche. Il comitato di coordinamento nazionale della Dc ha approvato l'intesa con la lista Noi Di Centro-Mastella-Europeisti. "La Democrazia Cristiana italiana – sottolinea il segretario nazionale Angelo Sandri – scende in campo in vista delle prossime elezioni Politiche nazionali insieme a Noi di Centro dell'On. Clemente Mastella e gli "Europeisti" guidata dal Sen. Antonio Fantetti per ridare slancio ad una politica di Centro vera e non 'annacquata' da scelte di comodo dal neanche tanto vago sapore elettorale. La Democrazia Cristiana ha da sempre rappresentato il vero centro politico italiano, a servizio del popolo e non di potentati vari che antepongono interessi diversi a ...

