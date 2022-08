Pistocchi sicuro | La squadra da battere è il Milan Ecco chi servirebbe al centrocampo della Juventus

(Di sabato 13 agosto 2022) Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, Maurizioha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vistaSerie A. Le sue parole.“Non faccio una griglia perché il...

anna_dell2 : RT @junews24com: Pistocchi sicuro: «Con lui la Juve avrebbe un centrocampo fenomenale» - junews24com : Pistocchi sicuro: «Con lui la Juve avrebbe un centrocampo fenomenale» - junews24com : Pistocchi sicuro: «Con lui la Juve avrebbe un centrocampo fenomenale» - - Marco47730138 : @patanzini @pisto_gol Sicuro siano incontestabili? Stimo Pistocchi ma questa volta sbaglia. Inoltre questo ragionam… -

Juventus News 24

Maurizioè intervenuto a Radio Marte: "Griglia Scudetto In prima fila ci metto il Milan, nella ... La Lazio Sonoche farà vedere cose positive, ma aspetterei le prime partite della ...... tra gli Youth A per Luca(Cesena Triathlon) e Licia Ferrari (Triledroenergy). Poi nel ... ma il triathlon è scuola di vita e anche questa giornata, sono, è stata ricca di insegnamenti. ... Pistocchi: «Con lui la Juve avrebbe un centrocampo fenomenale» Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il noto giornalista, intercettato dagli speaker di Marte Sport Live, ha stilato la sua personale 'griglia scudetto' per la prossima stagione.