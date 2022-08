Piqué | chi il suo nuovo amore Clara | ha 23 anni e l’ha già presentata ai figli Gli amici | “Si vedono da mesi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 agosto 2022) Ventitré, studentessa: è questo l’identikit diChia Marti, la giovane che secondo il tabloid britco The Sun è la nuova fiamma di Gerard. Il quotidiano riferisce diversi dettagli, ricostruendo i rapporti tra il calciatore del Barcellona e la ragazza, sostenendo che lui l’avrebbe giàsi suoiMilan e Sasha dopo la rottura con Shakira. Non si sa con esattezza quando sia iniziata la relazione tra i due, quel che è certo è che si sono conosciuti per motivi personali:lavora infatti ad alcuni eventi organizzati dalla società di produzione Kosmos, di proprietà proprio di. A rivelarlo, al Sun, sono stati alcunidella coppia: “Gerard esida ...